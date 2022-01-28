Москва, , 12:48 — REGNUM Если геополитическое напряжение в 2022 году будет сохраняться на прежнем уровне или усилится, то это нанесет удар сильный удар по мировой экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал прогноз PwC о том, что глобальная экономика в 2022 году вырастет примерно на 4,5%.

Рост экономики Peggy Marco

«Всегда нужно помнить о том, что прогнозы — вещь очень неблагодарная. Можно привести лишь один пример. Весной прошлого года консенсус-прогноз ведущих аналитиков США предсказывал, что по итогам года инфляция в этой стране составит 2,3%. Фактически она оказалась в три раза выше, — сказал Ермолаев. — Что касается прогноза PwC, то, во-первых, можно согласиться с тем, что экономический рост в мире в 2022 году будет ниже, чем в 2021 году. Основные причины — пандемия начинает меньше влиять на экономику мира, начавшаяся борьба центральных банков многих стран с инфляцией и сокращение бюджетных стимулов для поддержки населения и бизнеса в ряде богатых стран».

Во-вторых, как пояснил Ермолаев, есть факторы, которые будут, наоборот, способствовать ускорению роста мировой экономики, хотя их совокупное воздействие будет меньше замедляющих рост факторов.

«Это постепенное уменьшение транспортно-логистических проблем и рост международного туризма, — сказал экономист. — Но при всем этом приходится, к сожалению, помнить и о «черных лебедях» (неожиданное, масштабное по воздействию событие). Прежде всего это геополитическое напряжение в мире. Если оно будет сохраняться на текущем уровне и тем более усиливаться, то нанесет сильный удар по мировой экономике. Тогда цены на нефть, газ будут сохраняться необычно высокими, что вызовет избыточную инфляцию в мире. Что, в свою очередь, заставит многие центральные банки быстрее ужесточать монетарную политику через поднятие стоимости кредитов. А это ударит по инвестициям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что отсутствие экономических прогнозов на 2022 год является явным признаком того, что перспективы глобальной экономики оставляют желать лучшего.

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