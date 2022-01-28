Минск, 28 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В ходе оглашения послания президента к народу и Национальному собранию Александр Лукашенко традиционно обратился к теме президентской кампании позапрошлого года и сообщил: 2020 году была предпринята попытка «мятежа», призванного перечеркнуть эволюционное развитие Белоруссии, «поставить её на колени и подчинить внешнему влиянию» подобно тому, как это было сделано с Украиной.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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На «разрушение Белоруссии было брошено $6 млрд», поведал Лукашенко. К этим деньгам была создана сеть НГО, которые пытались «уничтожить государство».

Лукашенко признался, что недосмотрел за спецслужбами, которые недооценили опасность политики западных кураторов белорусских оппозиционеров. В 2020 году возникла угроза белорусской государственности, её «независимости и субъектности», отметил несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.

По словам Лукашенко, оппозиционеры в случае победы хотели отказаться от русского языка («нашего русского языка») и учинить «церковный раскол по образцу украинской автокефалии». Последствия их деструктивных инициатив, подчеркнул он, Белоруссия могла не пережить.

«Домой! Кайтесь и становитесь на колени», — призвал Лукашенко политэмигрантов (которых он также называет «беглыми»).