Москва, , 12:47 — REGNUM В России может замедлиться рост спроса на новые автомобили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ средний размер автокредита достиг почти 1,3 млн рублей.

Авторынок

«До конца 2021 года мы могли наблюдать востребованность покупки авто среди населения. Постоянные новости о том, что на рынке существуют недостатки проводников, ещё больше подогревали интерес. Заказы авто прошлого года могли только зафиксировать необходимость. В среднем автомобиль от производителя (если зарубежный) поставляется от 2 месяцев и более. Курс валюты не фиксировался в долларах. Поэтому к дате поставки цена могла возрасти, — сказала Ермилова. — Декабрь обычно по статистике — один из наиболее популярных месяцев для покупки. В совокупности рост спроса, курса валюты, покупательских ожиданий стали повышать размер кредита. Ещё стоит отметить, что ряд граждан стал выбирать более дорогие варианты автомобилей, что также отразилось на размере кредита».

Как пояснила экономист, средний размер автокредита в РФ может продолжить расти по объективным причинам общего роста цен и цен автопроизводителей.

«Спрос может замедлиться, если автопроизводители сильно повысят стоимость, а зарплаты не будут расти столь интенсивными темпами», — добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что рост автокредитов произошел, так как покупатели испугались нового витка цен на машины с января 2022 года.

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