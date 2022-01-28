Осло, 28 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Экономические ограничения затруднили перевод денег из зарубежных банков в Афганистан, что создает определенные препятствия для оказания помощи миллионам людей в Афганистане. Об этом говорится в отчёте Норвежского совета по делам беженцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По мнению совета, экономические ограничения сделали невозможным перевод денег в Афганистан из-за рубежа агентствами по оказанию помощи, и они не могут даже переводить деньги из одного пункта в другой внутри страны.

Также отмечается, что будет невозможно доставить помощь миллионам людей в Афганистане, если министерство финансов США и другие доноры не снимут некоторые ограничения, сообщает TOLOnews.

«Проблема с ликвидностью — одна из главных причин гуманитарного кризиса в Афганистане, — сказал Джон Эгланд, глава Норвежского совета по делам беженцев. — Недавно мы запросили 4,4 миллиона долларов. Мы не сможем доставить эти деньги людям, которые в них остро нуждаются, если министерство финансов США и другие западные финансовые институты не помогут нам их перевести».

В докладе Норвежского совета по делам беженцев содержится призыв к Соединенным Штатам и другим финансовым учреждениям оказать помощь Банку Афганистана в возобновлении его основной деятельности.

В докладе говорится, что 23 миллиона человек в Афганистане страдают от голода, а общественные службы находятся на грани краха. По мнению совета, хотя разрешения, выдаваемые министерством финансов США, и освобождение гуманитарной помощи от санкций являются хорошими мерами помощи народу Афганистана, только их одних недостаточно.

«Миллионы афганцев пострадают, если не получат поддержки, необходимой им для возобновления своей основной деятельности, включая раздачу наличных», — добавил Эгланд.