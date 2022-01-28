Астана, 28 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Китай остается надежным партнером Казахстана, готовым к оказанию необходимой поддержки и содействия республике. Об этом 28 января заявил посол КНР в стране Чжан Сяо во время своей встречи с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, передает пресс-служба главы казахского правительства.

Флаги Китая и Казахстана

Уточняется, что посол Китая в Казахстане в ходе встречи отметил, что сотрудничество с Казахстаном — это одно из приоритетных направлений китайской внешней политики.

«Посол заявил, что, будучи близким соседом и другом Казахстана, несмотря ни на какие риски и вызовы, Китай остается надежным партнером и готов оказать казахстанской стороне необходимую поддержку и содействие», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, указывается, что стороны также провели обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия Китая и Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет отечества») начала свой XXI внеочередной съезд.