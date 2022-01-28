Воронеж, , 12:45 — REGNUM Семеро бывших сотрудников ГИБДД предстанут перед судом в Воронежской области по обвинению в получении взяток на общую сумму более 3,7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Все семеро бывших сотрудников дежурной части ОБДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу обвиняются в совершении трёх преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взяток в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».

Следствие полагает, что обвиняемые в течение долгого времени систематически получали взятки от аварийных комиссаров за информацию о произошедших в городе ДТП, По подсчётам следователей, им было передано не менее 3,7 млн рублей.

28 января прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы направлены в Левобережный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.