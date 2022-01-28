Воронеж, 28 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Семеро бывших сотрудников ГИБДД предстанут перед судом в Воронежской области по обвинению в получении взяток на общую сумму более 3,7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Все семеро бывших сотрудников дежурной части ОБДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу обвиняются в совершении трёх преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взяток в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».

Следствие полагает, что обвиняемые в течение долгого времени систематически получали взятки от аварийных комиссаров за информацию о произошедших в городе ДТП, По подсчётам следователей, им было передано не менее 3,7 млн рублей.

28 января прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы направлены в Левобережный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.