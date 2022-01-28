Чебоксары, , 12:44 — REGNUM В Чувашии в рамках строительства федеральной скоростной трассы М-12 может появиться логистический хаб в районе Канаша. Об этом заявил в своём послании 28 января глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обзорная схема прохождения трассы М-12 по Чувашии: Ибресинский, Канашский, Комсомольский и Янтиковский районы Cap.ru

Говоря о развитии инфраструктуры, руководитель республики отметил, что по поручению президента Владимира Путина идёт «проводится масштабная работа по инфраструктурному сшиванию страны».

«В частности, через Чувашию проходит трасса М-12. Реализация данного масштабного проекта с учётом развитой железнодорожной, автомобильной и водной транспортной инфраструктуры и планирование ответвления меридиана в районе города Канаша на Казахстан логично поднимает ранее неоднократно обсуждаемый вопрос по созданию логистического хаба в республике, который объединил бы водный, железнодорожный и автомобильный транспорт», — считает Олег Николаев.

Он поручил министерству экономики Чувашии и агентству инвестиционного развития «обеспечить проработку реализации данного направления».

Как сообщало ИА REGNUM, федеральную скоростную платную трассу протяжённостью около 730 км планируется запустить в России 2024 году. Ожидается, что летом здесь можно будет развивать скорость до 130 км/час, зимой — до 110 км/ч. Участок на территории Чувашии разбит на два этапа: шестой и седьмой. Шестой этап включает в себя строительство 84 км дороги в Шумерлинском, Вурнарском, Ибресинском районах, седьмой этап — 10 км трассы в Канашском, Янтиковском, Комсомольском районах.

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