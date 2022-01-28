На трассе М-12 в Чувашии хотят создать логистический хаб
Чебоксары, 28 января, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках строительства федеральной скоростной трассы М-12 может появиться логистический хаб в районе Канаша. Об этом заявил в своём послании 28 января глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Говоря о развитии инфраструктуры, руководитель республики отметил, что по поручению президента Владимира Путина идёт «проводится масштабная работа по инфраструктурному сшиванию страны».
Он поручил министерству экономики Чувашии и агентству инвестиционного развития «обеспечить проработку реализации данного направления».
Как сообщало ИА REGNUM, федеральную скоростную платную трассу протяжённостью около 730 км планируется запустить в России 2024 году. Ожидается, что летом здесь можно будет развивать скорость до 130 км/час, зимой — до 110 км/ч. Участок на территории Чувашии разбит на два этапа: шестой и седьмой. Шестой этап включает в себя строительство 84 км дороги в Шумерлинском, Вурнарском, Ибресинском районах, седьмой этап — 10 км трассы в Канашском, Янтиковском, Комсомольском районах.