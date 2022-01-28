Нур-Султан, 28 января 2022, 12:43 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает своей прямой обязанностью обеспечить согласованные действия всех ветвей власти, а также ответственность государственных органов перед народом. Об этом он заявил 28 января на XXI внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет отечества»).
«Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в «Нур Отан», — сказал казахстанский лидер.
Токаев также заявил, что планирует трансформировать правящую партию и консолидировать всё общество в республике.
Как сообщало ИА REGNUM, Токаева 28 января единогласно избрали председателем «Нур Отан». Это предложение на съезде выдвинул предыдущий лидер партии, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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