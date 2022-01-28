Астана, 28 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает своей прямой обязанностью обеспечить согласованные действия всех ветвей власти, а также ответственность государственных органов перед народом. Об этом он заявил 28 января на XXI внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет отечества»).

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

«Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в «Нур Отан», — сказал казахстанский лидер.

Токаев также заявил, что планирует трансформировать правящую партию и консолидировать всё общество в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, Токаева 28 января единогласно избрали председателем «Нур Отан». Это предложение на съезде выдвинул предыдущий лидер партии, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.