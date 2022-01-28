Чебоксары, , 12:41 — REGNUM В Чувашии планируется увеличить количество технопарков и промышленных площадок. Поэтому необходимо создать единую управляющую компанию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём послании 28 января глава Чувашии Олег Николаев.

Глава Чувашии Олег Николаев оглашает послание Госсовету и народу республики. Скриншот прямой трансляции с канала НТРК «Чувашия» Youtube.com

Говоря о создании площадок для ведения бизнеса, руководитель республики отметил, что «в течение ближайших лет» к трём действующим индустриальным паркам в Чебоксарах и Канаше «добавятся ещё несколько». В их числе — особая экономическая зона и промышленный парк в Новочебоксарске, индустриальный парк в Батыревском районе.

«А также ряд промышленных площадок, создаваемых частным бизнесом при поддержке республики и реализованных на принципах государственно-частного партнёрства. Минпромэнерго Чувашии совместно с минэкономразвития Чувашии уже в текущем году надо приступить к созданию единой управляющей компании», — поручил Олег Николаев.

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Ранее власти заявлял, что особая экономическая зона в Новочебоксарске создаётся «для социально-экономического развития муниципальных образований, входящих в Чебоксарскую агломерацию».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Чувашия подала заявки на софинансирование строительства трёх частных технопарков. Предполагалось, что они будут построены в 2022 году.

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