Ереван, 28 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Армения пытается получить от Азербайджана разъяснения по поводу своего предложения о начале демаркации и делимитации границ. Об этом глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил 28 января в мемориальном комплексе «Ераблур».

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Отвечая на вопрос о причинах неприемлемости для Азербайджана предложений армянской стороны по демаркации и делимитации, он отметил, что пока разъяснениями Ереван не располагает. Эта информация уточняется.

«Обсуждения продолжаются, мы пытаемся получить разъяснения, какая часть неприемлема для них и на каком основании и какие новые решения возможны», — сказал Мирзоян.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года под контроль Азербайджана перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, что подняло проблему демаркации границы с Арменией. Власти РФ заявляли, что готовы содействовать Еревану и Баку в этом процессе.

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