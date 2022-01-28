Самара, 28 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. 18 населенных пунктов Самарской области с численностью от 100 до 500 человек в 2022 году подключат к высокоскоростному интернету и мобильной связи стандарта 4G (LTE). Об этом 28 января сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что подключение к высокоскоростному интернету и мобильной связи в области проходит в рамках реализации программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика».

Отмечается, что список населенных пунктов был составлен на основе выбора жителей региона, которые участвовали в онлайн голосовании осенью 2021 года. Голосование было завершилось 15 ноября 2021 года.

«Благодаря реализации программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в прошлом году более 18 тыс. жителей сел и деревень Самарской области получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, совершать звонки и обмениваться сообщениями (СМС)», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона — руководителя департамента информационных технологий и связи Константина Преснякова.

Отмечается, что программа дает возможность жителям получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных.