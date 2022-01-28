Сеул, 28 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Шесть из десяти граждан Южной Кореи, желающих воссоединиться со своими родственниками из КНДР, старше 80 лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

by http2007 На границе между двумя Кореями

По состоянию на декабрь 2021 года среди 30 148 человек, подавших заявки на воссоединение с северокорейскими родственниками, 65,2% приходится на лица в возрасте старше 80 лет.

Известно, что с 1988 года заявки на воссоединение подали 133 619 человек, однако 89 404 из них скончались.

После первого межкорейского саммита, проведенного в 2000 году, была организована 21 встреча разделенных семей. Последняя встреча состоялась в августе 2018 года.