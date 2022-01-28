Кострома, 28 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Ярославский дорожник Вагинак Погосян хочет отсудить у костромского депутата Евгения Щепалова 1 рубль за оскорбление чести и достоинства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Костромском областном суде.

Вагинак Погосян

Напомним, ранее депутат выступил с рядом публичных видеообращений, в одном из которых рассказал о якобы попытке захвата его бизнеса ярославцами. Политик является владельцем дорожного предприятия предприятие ООО «Костромадорстрой». Летом 2021 года фирма заключила с администрацией Костромы контракт на благоустройство 37 дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды» .

Позднее мэрия вынесла уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, предприятие могли внести в реестр недобросовестных поставщиков. Депутат утверждал, что ярославский бизнесмен и учредитель ООО «ЯРДОРРЕМСТРОЙ» Вагинак Погосян вынуждал его продать предприятие «за бесценок», взамен обещая уладить историю с контрактом.

«Когда я начал выходить из сделки по продаже предприятия ярославцам, мне опять сказали что ты пойдёшь в черные списки и работать не будешь», — делал заявления Щепалов.

История закончилась тем, что контракт на благоустройство дворов был расторгнут 1 июня 2021 года — за 2,5 месяца до истечения срока договора. Предприятие Щепалова попало в «чёрный список».

Вагинак Погосян считает, что его оклеветали. После этих выступлений он «испытывал нравственные страдания, был вынужден обратиться к психологу, проходить лечение, консультироваться у юриста». Моральный вред от слов депутата он оценил в 1 рубль. На данный момент производство по делу приостановлено в связи с назначением лингвистической экспертизы.

Напомним, ранее в суд на депутата из-за обвинений во взяточничестве подал заместитель губернатора Костромской области по экономике Юрий Маков. Поводом для этого стали слова, сказанные Щепаловым во время интервью на YouTube-канале телеведущего Андрея Караулова. В ходе разговора он назвал регион «колыбелью коррупции» и сказал, что передал чиновнику взятку на общую сумму в 40 млн рублей. Впоследствии интервью было удалено с канала. Следственный комитет провёл проверку по заявлению, но не стал возбуждать дело на основании «отсутствия события преступления». Судебные разбирательства продолжаются.