Москва, 28 января 2022, 12:37 — REGNUM Ответ Североатлантического альянса по предложениям России о гарантиях безопасности очень идеологизирован, заявил 28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что по сравнению с ответом НАТО документ от Вашингтона является едва ли не образцом дипломатических приличий.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия не хочет вооружённых конфликтов, но не позволит грубо наступать на свои интересы.
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