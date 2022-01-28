Москва, , 12:37 — REGNUM Ответ Североатлантического альянса по предложениям России о гарантиях безопасности очень идеологизирован, заявил 28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

«От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссии, особым предназначением, что просто мне было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал», — сказал Лавров в интервью российским СМИ.

Министр отметил, что по сравнению с ответом НАТО документ от Вашингтона является едва ли не образцом дипломатических приличий.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия не хочет вооружённых конфликтов, но не позволит грубо наступать на свои интересы.

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