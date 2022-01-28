Москва, , 12:34 — REGNUM Сегодня, 28 января, цены на биткоин на утренних торгах демонстрируют небольшую позитивную динамику, прибавляя 1,0%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Криптовалюта utmagazine.ru

«Это на общем фоне разнонаправленного движения курса в течение всей этой недели, выглядит скорее как признак упадка сил и бесперспективности любых попыток роста.

В начале недели 24 января биткоин провалился вслед за другими рисковыми активами. Индекс широкого рынка S&P 500 в моменте падал на 4,5%, а главная криптовалюта на 10%, уходя в моменте ниже важной поддержки в $35 тыс.

Американский фондовый рынок выкупили в тот же день, это и спасло биткоин, для которого закрепление ниже $35 тыс. станет триггером к более глубокому провалу, до уровня декабря 2020 года в $25 тыс.

Инвесторы в начале недели понадеялись, что глава ФРС США Джером Пауэлл, поддержит американский фондовый рынок и по итогам заседания регулятора 25−26 января рисковые активы вернутся к росту.

Однако вместо этого Пауэлл поддержал новый курс ФРС на быстрое ужесточение монетарной политики, подразумевающий не только полное закрытие программ по вливанию долларовой ликвидности на финансовые рынки с марта, но и скорое изъятие ликвидности по средствам повышения учетной ставки и сокращения баланса регулятора.

Проще говоря, 26 января было официально объявлено, что основной драйвер роста криптовалют — расширение долларовой денежной массы, который и тащил криптовалютный рынок вверх с конца 2020 года, будет закрыт в марте 2022 года.

Многие инвесторы даже спустя несколько дней, после публикации итогов заседания ФРС США, не могут в это поверить. Именно поэтому и американские фондовые индексы, и криптовалюты, стоят на месте и еще не пробили свои ближайшие уровни поддержки, для биткоина это $35 тыс.

Участники торгов надеются, что ФРС одумается, и флагман криптовалютного рынка не упадет к $25 тыс. и ниже. К сожалению, это пустые надежды, а реальность такова, что приходится констатировать, что на криптовалютном рынке окончательно наступила зима, которая продлится как минимум до середины 2022 года.», — считает эксперт.

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