Джакарта, 18 февраля, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Военный джип индонезийского производства под названием «Комодо» вышел на международный уровень и использовался Организацией Объединенных Наций (ООН) для мирной миссии в ДР Конго (Африка), сообщает Kanal Kalimantan.

Комодо — легкий бронетранспортер, разработанный и произведенный индонезийской компанией Pindad в 2012 году. В настоящее время автомобиль изготавливается в пяти вариантах, как для военных, так и для гражданских целей.

Известно, что 25-тонный автомобиль оснащен пуленепробиваемым корпусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия является одним из крупнейших поставщиков миротворческих сил ООН, направив 3 247 человек.