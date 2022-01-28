Воронеж, 28 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Хлопок газо-воздушной смеси произошёл на территории рынка «Алексеевский» в Воронеже рано утром 28 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

Хлопок произошёл около 04:24, на территории складов — в кузове автомобиля ГАЗон-Некст. Возгорания после хлопка не было. В результате происшествия никто не пострадал.

«Наиболее вероятной причиной происшествия явилось неисправность автономной печи, которая применялась для обогревания овощей, хранившихся в грузовике», — уточнили в МЧС.

Отметим, сообщение о взрыве газа на Алексеевском рынке ранее начало распространяться в социальных сетях.