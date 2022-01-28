Сыктывкар, 28 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Для многих жителей Коми прохождение ПЦР-тестирования на ковид в частных клиниках — непозволительная роскошь. К такому выводу пришли специалисты республиканского отделения ОНФ, проведя опрос населения.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в реготделении, параллельно числу заболевших растет и число платных ПЦР-тестов, многие из которых в частных клиниках стоят от 1,5 тыс. руб. и выше.

«Известны ситуации, когда гражданам приходится делать не один, а два и более тестов. В результате тестирование, которое позволяет не только своевременно выявить заболевание, но и ограничить его стихийное распространение, становится существенной финансовой нагрузкой для бюджета большинства жителей региона», — сообщили в ОНФ.

По данным исследования, ПЦР-тестирование в Коми проходили57 процентов опрошенных, в том числе 36 процентов делали это платно. Причем для 5 процентов опрошенных стоимость тестирования оказалась свыше двух тысяч рублей. При этом по ОМС ПЦР-тест обходится не дороже 800 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми приостановили плановую медпомощь.