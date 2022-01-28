Чебоксары, 28 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Правительство Чувашии должно активизировать работу с молодёжью, вовлекая их «во все процессы жизнедеятельности». Республике необходим Дом молодёжи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 28 января глава Чувашии Олег Николаев, обращаясь с посланием Госсовету.

Youtube.com Глава Чувашии Олег Николаев оглашает послание. Скриншот прямой трансляции с канала НТРК «Чувашия»

Говоря о задачах, руководитель республики отдельно остановился на работе с молодёжью, подчеркнув, что требуется «существенная активизация» в работе правительства в области молодёжной политики. Он отметил, что молодёжь в Чувашии является активной, о чём, в частности, говорит число выигранных грантов Росмолодёжи и количество зарегистрированных волонтёров — по данным показателям республика входит в десятку регионов-лидеров.

Олег Николаев напомнил, что будущее — за молодёжью, отметив важность «вовлеченности молодых людей во все процессы жизнедеятельности». Поэтому, по словам главы Чувашии, «не менее значимо создавать условия для их разностороннего развития и креативной деятельности». И предложил создать в Чувашии площадку под условным названием «Дом молодёжи». Руководитель республики считает, что на одной площадке можно объединить основные направления реализации молодёжной политики, она также может выступить центром компетенции «проектной и креативной деятельности молодёжи» и стать базой для проведения мероприятий различных направлений и масштабов.

Николаев также предложил повысить размер специальных стипендий главы Чувашии для представителей молодёжи и студентов за особую творческую устремлённость до 2,5 тыс. рублей. Он напомнил, что размер поощрения не индексировался с 2009 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в волонтёрском движении Чувашии насчитывается более 65 тыс. человек.