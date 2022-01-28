Кызыл, 28 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Жителей Тувы предупредили об усилении морозов на выходные. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, 29 января ночью местами температура опустится до 40−45 градусов мороза.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

В течение суток на дорогах сохранится гололедица, ночью и утром местами туман, без существенных осадков. Ветер северо-западный, местами порывы до 12 метров в секунду.

Местным жителям в связи с этим рекомендовано отказаться от дальних поездок. Не рекомендуется выходить на улицу детям, пожилым людям и лицам в состоянии алкогольного опьянения.

«Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования и не допускать использования электроприборов кустарного производства», — добавили в управлении.