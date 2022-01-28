Бухарест, , 12:31 — REGNUM Сильный пожар произошел 28 января в многоквартирном жилом доме в городе Меджидия на юго-востоке Румынии. Об этом 28 января сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Пожар Pixabay.com

По предварительным данным, масштабное возгорание возникло в 02:00 по местному времени (03:00 мск) сразу в двух помещениях элитного здания, в котором проживали работники местного оборонного предприятия. В результате срочная госпитализация понадобилась пяти жильцам — с сильными ожогами и в состоянии паники они были доставлены в региональную больницу.

Из охваченных огнем квартир были эвакуированы в общей сложности 40 человек, включая двоих детей.

Согласно официальной информации, пожар был полностью потушен в течение трех часов. Ведется расследование инцидента. Предполагается, что причиной происшествия мог стать умышленный поджог.