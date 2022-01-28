Париж, 28 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, которые подготовил Европейский союз в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину, также включают в себя блокировку газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом 28 января сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радио RTL.

Nord Stream 2. Igor Kuznetsov Газопровод «Северный поток — 2»

«Это (введение санкций против России) также подразумевает, например, блокировку газопровода «Северный поток — 2». Сдерживающие санкции финансового и экономического плана будут сильными, массивными», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Ле Дриан уточнил, что такое решение является одной из контрмер, которые должны продемонстрировать российской стороне то, что деэскалация ситуации на Украине будет чревата для нее серьезными рисками.

При этом глава французского МИД признал, что возможные военные действия на Украине могут стать причиной очередного скачка цен на электроэнергию и газ в Европе.

«30% потребляемого европейцами газа проходит через Украину. Так что могут быть существенные риски», — отметил он и указал, что, по его мнению, именно вследствие этого Европа занимается подготовкой таких контрмер, чтобы избежать для себя негативных последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европейский союз и власти Великобритании при поддержке Соединённых Штатов разрабатывают пакет санкций, который затронет новые российские проекты в газовой отрасли.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.