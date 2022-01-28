Нижний Новгород, 28 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Нижегородскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник-М». Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Пресс-служба администрации Ленинградской области Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М»

Он уточнил, что в составе партии — 2160 комплектов вакцины.

В настоящее время препарат распределяется по медицинским организациям области.

ИА REGNUM напоминает, вакцина «Спутник-М» предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Прививку можно сделать при подаче заявления и согласии родителей или законных представителей. Подростки в возрасте от 15 лет могут принять решение о вакцинации самостоятельно.