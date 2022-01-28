Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:30 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет работница агломерационной фабрики. Из-за нарушения ею требований охраны труда погиб человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

По версии следствия, 60-летняя дробильщица молотковых дробилок одного из участков агломерационной фабрики Новокузнецка, зная, что, перед очисткой магнита на ленточном конвейере необходимо обесточить оборудование, не остановила его. Кроме того, она произвела несколько запусков. В результате находившаяся у конвейера 42-летняя работница оказалась зажатой между его деталями. Прибывшие медики констатировали смерть женщины и вызвали следственную группу.

«Обвиняемая отрицала запуск конвейера, однако специалисты, изучив работу техники, исключили возможность её самопроизвольного запуска», — уточнили в СКР.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.