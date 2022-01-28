Ростов-на-Дону, 28 января, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Таганрог был назвал в числе любимых мест отдыха губернатора Ростовской области Василий Голубева. Об этом глава региона сообщил журналистам в ходе ежегодной пресс-конференции.

Dimon2007 Таганрог

Накануне встречи с представителями СМИ Голубев побывал в приморском городе и поручил уделить Пушкинской набережной в Таганроге самое пристальное внимание.

«Недавно я прошелся по набережной Таганрога, причем специально не по исторической части, а по, так называемой, новой. Провалы, покосившиеся ограждения — как говорят, дел невпроворот. <…> Я посмотрел на море и подумал, что денечка три здесь бы пожил. <…> Здесь все смотрится на четверочку и требует небольшой коррективы, но Таганрог в числе тех городов, в которые нужно ехать», — поделился губернатор.

Также донскому губернатору по душе отдых у реки Северский Донец, а также путешествие по весенней степи, в музей археологии Танаис.