Шерегеш, Кемеровская область, , 12:28 — REGNUM Компания «УГМК-Застройщик» (предприятие Уральской горно-металлургической компании) и Сбербанк заключили Соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере реализации инвестиционных проектов в целях развития горнолыжного курорта Шерегеш.

Шерегеш Администрация правительства Кемеровской области

Предметом соглашения стало намерение сторон развивать многофункциональные туристические районы «Гора Зеленая» и «Панорама» на территории горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области. Общий объем инвестиций оценивается в 21,6 млрд руб.

Стороны рассматривают возможность сотрудничества по направлениям организация кредитного финансирования, применения государственных программ субсидирования инвестиционных проектов (Программа Ростуризма по Постановлению Правительства РФ № 141 от 09.02.2021 г. ), а также банковского сопровождения и проведения расчетов с контрагентами.

«Мы высоко ценим наше партнерство со Сбербанком и с большим энтузиазмом приступаем к развитию туристического кластера. Проект позволит горнолыжному курорту Шерегеш увеличить туристический поток и стать всесезонным, а также улучшит качество жизни в регионе за счет развития инфраструктуры и создания новых рабочих мест», — отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Соглашение между сторонами подписано на срок 5 лет до даты подписания обязывающих соглашений.

О курорте:

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в России. Уникальный природно-климатический комплекс в Горной Шории на юге Западной Сибири в Кемеровской области в зимнем сезоне 2020−2021 гг. принял свыше 2 млн человек со всей страны.