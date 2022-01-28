Чувашия введёт новые стимулирующие выплаты для педагогов
Чебоксары, 28 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Чувашии планируют ввести стимулирующие выплаты для педагогов, которые являются наставниками и ведут научную деятельность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 28 января в своём послании глава Чувашии Олег Николаев.
Говоря о проблемах в сфере образования, руководитель республики выделил кадровый вопрос. И в качестве одного из «ключевых факторов» назвал необходимость «мотивации педагогов».
Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев в эти минуты оглашает своё послание Госсовету и народу республики. В 2022 году изменилось место проведения: вместо театра оперы и балета мероприятие проходит в Чувашской государственной филармонии, реконструкция которой шла 13 лет и завершилась в декабре 2021 года.