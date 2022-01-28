Чебоксары, 28 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Чувашии планируют ввести стимулирующие выплаты для педагогов, которые являются наставниками и ведут научную деятельность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 28 января в своём послании глава Чувашии Олег Николаев.

Youtube.com Глава Чувашии Олег Николаев обращается с посланием Госсовету и народу республики. Скриншот прямой трансляции с канала НТРК «Чувашия»

Говоря о проблемах в сфере образования, руководитель республики выделил кадровый вопрос. И в качестве одного из «ключевых факторов» назвал необходимость «мотивации педагогов».

«Предлагаю минобразования Чувашии подготовить предложения о внесении изменений в отраслевую систему оплаты труда, предусматривающих введение стимулирующих выплат для педагогов, осуществляющих наставническую и научно-исследовательскую деятельность в образовательных организациях, распространяющих передовые педагогические технологии, оказывающих методическую помощь коллегам», — предложил Олег Николаев.

Cap.ru 1 сентября 2020 года. Открытие новой школы в селе Байгулово Козловского района Чувашии

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев в эти минуты оглашает своё послание Госсовету и народу республики. В 2022 году изменилось место проведения: вместо театра оперы и балета мероприятие проходит в Чувашской государственной филармонии, реконструкция которой шла 13 лет и завершилась в декабре 2021 года.