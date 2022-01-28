Астана, 28 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 28 января на внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет отечества») предложил вместо себя избрать председателем партии действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает пресс-служба «Нур Отана».

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Сообщается, что все 389 участников съезда проголосовали за это предложение. Токаев стал новым лидером партии.

«Председательство в партии «Нур Отан» — очень ответственная работа. Спасибо за вашу поддержку и поощрение в выполнении этой задачи», — сказал после избрания Токаев.

Напомним, бессменным лидером партии «Нур Отан» до этого дня был Назарбаев. 28 партия в режиме онлайн начала проводить XXI внеочередной съезд. Кроме вопроса о смене председателя, на нём планируется обсудить изменения в уставе партии и в составе политсовета.