Самара, , 12:28 — REGNUM 664 льготных кредита на общую сумму 2,4 млрд рублей выдали предпринимателям в Самарской области банки по итогам действия госпрограммы антикризисной поддержки бизнеса ФОТ 3.0. Об этом 28 января сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что Самарская область стала одним из самых активных участников государственной программы антикризисной поддержки бизнеса ФОТ 3.0, которая была возобновлена правительством России осенью 2021 года для помощи предпринимателям, пострадавшим из-за вынужденной приостановки работы в период нерабочих дней.

По результатам действия программы регион вошел в топ-10 субъектов России с наибольшим объемом оказанной поддержки.

«Всего по итогам действия программы ФОТ 3.0 банки-участники выдали предпринимателям Самарской области 664 льготных кредита на общую сумму 2,4 млрд рублей», — сообщает пресс-служба.

За льготным кредитом могли обратиться представители 17-ти пострадавших отраслей, в том числе предприятия дополнительного образования детей и взрослых, общественного питания, организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми, бытовому обслуживанию, а также химчистки, стоматологии, парикмахерские и салоны красоты.

«Программа предлагала комфортные условия кредитования: ставка всего лишь 3% годовых, отсрочка на 6 месяцев по уплате основного долга и процентов, а также продление срока выплат для тех, кто уже обращался за льготным кредитом в рамках первого этапа программы ФОТ 3.0», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в России льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 получили свыше 26 тысяч компаний, была оказана помощь в сохранении порядка 650 тысяч рабочих мест.