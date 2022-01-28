Париж, 28 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Согласно новому опросу BVA, президенту Франции Эммануэлю Макрону приписывают 24% голосов на президентских выборах, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Эммануэль Макрон сохраняет солидный отрыв от своих конкурентов, в то время как Марин Ле Пен и Валери Пекресс идут бок о бок, чтобы пройти во второй тур президентских выборов.

70% французов, проголосовавших за Эммануэля Макрона в первом туре 2017 года, также готовы сделать это снова.

Согласно опросу, Марин Ле Пен немного опередила Валери Пекресс. На четвертом месте идет Эрик Земмур, которому приписывают 12,5% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно национальному институту статистики и экономических исследований (INSEE), ВВП Франции вырос на 7% по сравнению с 2020 годом.