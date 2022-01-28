Горки-9, Московская область, , 12:39 — REGNUM Согласование союзных документов России и Белоруссии доведено до конца, процесс интеграции приобрёл более интенсивный характер. Об этом зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ.

Дмитрий Медведев Government.ru

Медведев отметил, что стороны долго занимались согласованием различных документов, и он сам «потратил немало нервов». Процесс доведён до конца, президенты приняли все решения.

По словам замглавы Совбеза, хорошо, «что синхронизированы определенные решения, что принимаются законодательные акты Союзного государства и внутренние акты, что этот процесс, действительно, приобрел более интенсивный характер».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, на котором стороны подписали документ, утвердивший 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.

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