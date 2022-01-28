Глава Чувашии объяснил срыв планов по строительству школ
Чебоксары, 28 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Чувашии проведена «большая работа над ошибками» в части строительства школ. В результате школу в Университетском планируется начать строить раньше, чем предусмотрено федеральным финансированием. Также республика претендует на поддержку при возведении семи школ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил 28 января при оглашении послания.
Руководитель республики напомнил, что в 2021 году с учётом запускаемых федеральных программ планировалось начать строительство пяти школ.
Он заверил, что властями в прошлом году была «проделана большая работа над ошибками». Как один из итогов — подтверждение финансирования на школу в микрорайоне Университетский в Чебоксарах на 2023 — 2024 годы.
Также в 2022 году планируется начать строить школу в Марпосаде.
Кроме того, по словам Олега Николаева, республика претендует на строительство семи школ при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Это образовательные учреждения в микрорайонах Акварель, Радужный, Солнечный, Новый город, 14 микрорайоне города Чебоксары, а также в Кугесях и Новочебоксарске.