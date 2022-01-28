Чебоксары, 28 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Чувашии проведена «большая работа над ошибками» в части строительства школ. В результате школу в Университетском планируется начать строить раньше, чем предусмотрено федеральным финансированием. Также республика претендует на поддержку при возведении семи школ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил 28 января при оглашении послания.

Youtube.com Глава Чувашии Олег Николаев оглашает послание. Скриншот прямой трансляции с канала НТРК «Чувашия».

Руководитель республики напомнил, что в 2021 году с учётом запускаемых федеральных программ планировалось начать строительство пяти школ.

«Однако легко слов говорится, на деле возникает множество нюансов. Во-первых, затянулось определение чётких и конечных критериев запуска программы. Во-вторых, не менее существенным стало неисполнение взятых на себя обязательств как со стороны муниципалитетов, так и со стороны застройщиков по должной подготовке и оформлению земельных участков для строительства школ, разработке и утверждению проектно-сметной документации», — пояснил Олег Николаев.

Он заверил, что властями в прошлом году была «проделана большая работа над ошибками». Как один из итогов — подтверждение финансирования на школу в микрорайоне Университетский в Чебоксарах на 2023 — 2024 годы.

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность начала строительства названной школы уже в этом году с планами завершения в следующем», — сказал глава Чувашии, дав соответствующее поручение профильным министерствам.

Также в 2022 году планируется начать строить школу в Марпосаде.

Январь 2022 года. Чебоксары. Один из микрорайонов, где планируется строительство школы

Кроме того, по словам Олега Николаева, республика претендует на строительство семи школ при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Это образовательные учреждения в микрорайонах Акварель, Радужный, Солнечный, Новый город, 14 микрорайоне города Чебоксары, а также в Кугесях и Новочебоксарске.