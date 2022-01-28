Кемерово, 28 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Кемерове будут судить должностных лиц муниципального бюджетного учреждения. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в региональном управлении СКР.

(сс) sajinka2 Коррупция

Дело было возбуждено в отношении бывшего 42-летнего директора муниципального учреждения города и его 55-летнего заместителя.

По данным следствия, в апреле 2021 года обвиняемые предложили директору коммерческой фирмы помощь в заключении с управляющими компаниями договоров подряда на капитальный ремонт многоквартирных домов. За это они просили 11,5 млн рублей. Мужчина перевёл на указанный чиновниками банковский счёт часть взятки — более 550 тысяч рублей. Об этом стало известно сотрудникам регионального управления ФСБ России. В жилищах и на рабочих местах подозреваемых были проведены обыски, изъята документация. Обвиняемые заключены под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд.