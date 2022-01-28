Триполи, 28 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В окрестностях города Катрун на юге Ливии начались боевые действия между Ливийской национальной армией (ЛНА) и боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 28 января сообщает Al-Arabiya со ссылкой источник в командовании ЛНА.

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По данным источника, в результате столкновений были убиты 23 боевика. Издание приводит слова представителя главного командования сухопутных войск генерал-майора Халеда аль-Махджуба, который раскрыл детали операции.

«Боестолкновения вспыхнули после того, как патруль Южных оперативных сил зафиксировал движение неопознанных транспортных средств к югу от Катруна и отследил их до места, где скрывалась группа боевиков. В укрытии войсками были захвачены боевая машина и боеприпасы», — заявил он.