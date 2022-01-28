Москва, 28 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Успешная карьера — это результат упорного и напряжённого труда, уверены 58% работающих жителей России. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

mooste Тенденция к росту

Почти в два раза меньше респондентов (30%) полагают, что успешная карьера — это везение. Они считают, что должность и зарплата зачастую определяется не опытом и навыками сотрудника, а его удачливостью, связями и знакомствами.

Затруднились дать однозначный ответ 12: опрошенных. Тех, кто видит в должностном росте результат упорной работы, больше среди людей до 34 лет (62%) и среди женщин, чем мужчин — 64% против 52%.

Опрос проведён 25—26 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет 391 населенном пункте РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, для карьерного роста не хватает походящей вакантной должности, считают 17% работающих жителей России.

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