Серов, Свердловская область, 28 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Житель Серова Свердловской области мошенническим путем оформил на собственных родителей 19 займов. Деньги мужчине были нужны для ставок в букмекерской конторе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Осенью 2021 года мужчина попросил у родителей паспорта, телефоны и банковские карты под предлогом внесения данных в базу «против мошенников». Вместо этого мужчина использовал полученные данные в своих интересах. Он оформил десятки займов на своих родителей.

После одобрения микрозаймов и получения денег свердловчанин перевел средства в приложение букмекерской конторы. Мужчине удалось оформить микрозаймы на сумму свыше 200 тысяч рублей, однако все деньги свердловчанин проиграл. Теперь мужчину будут судить за мошенничество.