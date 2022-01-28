Чебоксары, 28 января 2022, 12:16 — REGNUM В Чувашии планируют взяться за строительство новых домов культуры в сельской, взяв на себя возведение не мене пяти объектов ежегодно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 28 января глава республики Олег Николаев, обращаясь с посланием депутатам Госсовета и народу Чувашии.
В своём послании особое внимание он уделил вопросам создания культурной инфраструктуры, подняв данную тематику в начале послания, а не в завершении выступления, как обычно делали предыдущие руководители Чувашии.
Одним из крупных завершённых объектов стала Чувашская государственная филармония, реконструкция которой шла с 2008 года и завершена в декабре 2021 года. В планах — реконструкция до 2025 года Чувашского государственного театра оперы и балета.
Руководитель республики раскритиковал минкультуры за то, что «ни шатко ни валко» идут работы по актуализации проектно-сметной документации реконструкции мемориального комплекса лётчика-космонавта А. Г. Николаева. И поручил министерству совместно с минстроем Чувашии «решить все формальности» и запустить процесс проектных работ для включения объекта в программу финансирования.