Чебоксары, 28 января, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Чувашии планируют взяться за строительство новых домов культуры в сельской, взяв на себя возведение не мене пяти объектов ежегодно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 28 января глава республики Олег Николаев, обращаясь с посланием депутатам Госсовета и народу Чувашии.

Cap.ru Декабрь 2021 года. Моргаушский район Чувашии. Открытие нового сельского дома культуры

В своём послании особое внимание он уделил вопросам создания культурной инфраструктуры, подняв данную тематику в начале послания, а не в завершении выступления, как обычно делали предыдущие руководители Чувашии.

«Мы все понимаем, что современная инфраструктура культурного пространства, одинаковая для города и села, является основой устойчивого и гармоничного развития общества. Для этого правительством республики направляются беспрецедентные в сравнении с прошлыми годами бюджетные инвестиции», — пояснил Олег Николаев.

Одним из крупных завершённых объектов стала Чувашская государственная филармония, реконструкция которой шла с 2008 года и завершена в декабре 2021 года. В планах — реконструкция до 2025 года Чувашского государственного театра оперы и балета.

Руководитель республики раскритиковал минкультуры за то, что «ни шатко ни валко» идут работы по актуализации проектно-сметной документации реконструкции мемориального комплекса лётчика-космонавта А. Г. Николаева. И поручил министерству совместно с минстроем Чувашии «решить все формальности» и запустить процесс проектных работ для включения объекта в программу финансирования.

«Кроме того, в этом году мы объявляем о старте пятилетки строительства ежегодно не менее пяти новых сельских домов культуры и проведения капитального ремонта не менее десяти клубов, а также строительства учреждений культуры клубного типа в модульном исполнении. На данное направление в законе о бюджете заложено 318 млн рублей», — сообщил глава Чувашии.