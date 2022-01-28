Ереван, 28 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Поздравительное послание по случаю 30-летия образования Вооруженных сил Армении, в котором также содержится призыв к жителям республики сплотиться вокруг армии страны, направил армянский президент Армен Саркисян, ранее объявивший о своей отставке. Текст поздравления 28 января приводит пресс-служба аппарата президента Армении.

Photolure Армен Саркисян

«Мы все должны быть едиными с армией, мы должны обеспечивать прочный тыл и укреплять его, сплотившись вокруг армии», — говорится в поздравительном послании.

Кроме того, в нем указывается, что армия и образование являются краеугольными камнями государственности Армении.

«Мир быстро меняется, и от нас зависит, как использовать эти изменения во благо нашей государственности и народа», — отметил Саркисян.

Также он добавил, что нужно продолжать работу по возвращению на родину пленных и делать все возможное для быстрейшего обнаружения пропавших без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, объяснив это тем, что у главы республики отсутствуют необходимые инструменты для влияния на важнейшие вопросы для страны и ее народа.