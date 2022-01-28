Белгород, 28 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В 2021 году в Белгородской области умерли 12 матерей и 54 ребёнка. Показатель смертности составил 4,2%, что превышает данные 2020 года.

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка в палатах роддома, переоборудованного под ковидный госпиталь

Среди летальных исходов у женщин за год — одна роженица скончалась от кровотечения в результате домашних родов и сокрытия ситуации, другая в связи отказом от госпитализации и самовольным уходом из медучреждения. Оставшиеся 10 инцидентов зарегистрированы в ковидном роддоме Шебекинской ЦРБ, где роженицы скончались от последствий коронавируса. Также там не смогли спасти восемь новорождённых: в шести случаях смерть наступила из-за крайней степени незрелости всех органов и систем при родах на сроках 24−33 недели беременности, два летальных исхода произошли из-за врождённой внутриутробной инфекции и пневмонии.

В целом в Шебекинском роддоме в 2021 году лечилась 721 пациентка, врачи приняли роды у 191 женщины, на свет появилось 189 младенцев. Официально подтверждённый COVID-19 отмечен у 141 роженицы.

Всего в Белгородской области в медорганизациях в 2021 году скончались 54 младенца, в 2020 году — 46 детей. Показатель смертности составил 4,2%. В 2020 году в регионе был зарегистрирован один летальный исход у роженицы, сообщает «Бел.ру».

Напомним, по данным ИА REGNUM, в отношении Шебекинской ЦРБ проводят проверки Территориальный орган Росздравнадзор, СК по региону.