Волхов, Ленинградская область, , 16:09 — REGNUM В массовом ДТП на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области погиб один человек. На участке организовано реверсивное движение. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, ДТП произошло в 11:00 мск 28 января на 105 км трассы Р-21 «Кола» в районе деревни Новая Ленинградской области. В результате столкновения трех грузовых и двух легковых транспортных средств погиб один человек.

«С 11:40 мск движение транспорта на 105 км федеральной трассы Р-21 «Кола» осуществляется в реверсивном режиме», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, по данным сервиса «Яндекс. Карты», на месте ДТП образовалась пробка протяженностью 4,7 км от Петербурга и 3,1 км в сторону города.