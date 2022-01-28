Чебоксары, , 12:11 — REGNUM В Чувашии планируют довести выплаты труженикам тыла до уровня поддержки ветеранов труда. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал 28 января глава Чувашии Олег Николаев при оглашении послания.

Глава Чувашии Олег Николаев перед оглашением послания. Скриншот прямой трансляции с канала НТРК «Чувашия» Youtube.com

Говоря о государственной поддержке старшего поколения, руководитель республики напомнил о принятом ранее законе о детях войны, который постепенно будет наполняться «конкретными формами материальной поддержки».

«Видится правильным устранить несправедливость по отношению непосредственно к труженикам тыла. Так сложилось, что ежемесячные выплаты ветеранам труда, которые являются, несомненно, заслуженными людьми, выше, чем у тружеников тыла. Считаю правильным, как минимум, их выровнять», — отметил Олег Николаев.

Он поручил проработать данный вопрос министерствам труда и финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии приняли закон о детях войны (лица, родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года). Первоначально предусматривались нефинансовые меры поддержки, а в 2021 году ввели частичную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги.

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