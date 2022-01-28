В Чувашии устранят «несправедливость к труженикам тыла» – глава республики
Чебоксары, 28 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Чувашии планируют довести выплаты труженикам тыла до уровня поддержки ветеранов труда. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал 28 января глава Чувашии Олег Николаев при оглашении послания.
Говоря о государственной поддержке старшего поколения, руководитель республики напомнил о принятом ранее законе о детях войны, который постепенно будет наполняться «конкретными формами материальной поддержки».
Он поручил проработать данный вопрос министерствам труда и финансов.
На 31 декабря 2021 года в Чувашии насчитывалось 6176 ветеранов Великой Отечественной войны всех категорий, в том числе 44 инвалида войны и 135 участников, 4570 тружеников тыла, 1383 вдовы (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов, 23 «блокадника» и 21 бывший несовершеннолетний узник концлагерей.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии приняли закон о детях войны (лица, родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года). Первоначально предусматривались нефинансовые меры поддержки, а в 2021 году ввели частичную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги.