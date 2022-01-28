София, , 12:11 — REGNUM Более половины ресторанов и кафе в столице Болгарии Софии работали в ночное время, игнорируя введенные в ночь на 27 января в городе жесткие карантинные меры в связи с распространением пандемии коронавируса. Об этом 28 января сообщает Болгарское телевидение.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, массовые факты нарушения нового положения были зафиксированы инспекторами муниципалитета и сотрудниками правоохранительными органов в ходе специальных совместных проверок в центре и нескольких «спальных районах» Софии.

«После 22:00 работало каждое второе инспектированное заведение, — отмечено в соответствующем отчете. — На посетителей и владельцев наложены штрафы».

В то же время эксперты не исключают, что указанные структуры будут и в дальнейшем бойкотировать действующие правила. «Из-за карантина мы несем многотысячные убытки, у нас больше нет ни сил, ни желания следовать требованиям городской администрации», — заявил журналистам представитель Ассоциации рестораторов Софии Бойко Тошев.

Напомним, с 27 января в Софии в связи с резким увеличением числа заразившихся коронавирусом граждан запрещена работа ресторанов, кафе, ночных клубов и казино с 22:00 до 07:00. Соответствующие штрафы для физических лиц составляют 300 левов ($170), для владельцев заведений — 2000 левов ($1 138).