Красноярск, 28 января, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В городах Красноярске, Минусинске и Назарове Красноярского каря продлён режим «чёрного неба». Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Vk.com/live_kras Смог в Красноярске

По данным управления, в указанных городах метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, сохранятся с 19 часов по местному времени 28 января до 19 часов 31 января.

Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске, Минусинске и Назарове режим «чёрного неба» действует с 27 января.