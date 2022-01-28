Чебоксары, 28 января 2022, 12:10 — REGNUM В Чувашии завершился Год трудового подвига строителей оборонительных рубежей, но тема популяризации тылового героизма будет продолжена. Об этом заявил 28 января глава Чувашии Олег Николаев при оглашении послания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подводя первые итоги, руководитель республики акцентировал внимание на прошедшем Годе трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. И в этом контексте поставил новые задачи.
Особую благодарность он выразил поисковикам, поручив министерству образования пересмотреть размер грантов для поддержки поисковых отрядов и объединений.
Напомним, что в течение шести лет ИА REGNUMведёт проект «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», который стал отправной точкой для властей отметить в 2021 году 80-летие начала войны и строительства рубежей обороны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Николаев ранее заявил, что Чувашия стала первой в стране из регионов, который «системно подошёл к вопросу увековечения памяти о героях трудового подвига на примере строителей оборонительных рубежей». Также учреждена соответствующая памятная дата: 28 октября — День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
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