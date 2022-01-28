Чебоксары, , 12:10 — REGNUM В Чувашии завершился Год трудового подвига строителей оборонительных рубежей, но тема популяризации тылового героизма будет продолжена. Об этом заявил 28 января глава Чувашии Олег Николаев при оглашении послания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

10 ноября 2021 года, Козловский район Чувашии. Возведение мемориала «Строителям безмолвных рубежей» Cap.ru

Подводя первые итоги, руководитель республики акцентировал внимание на прошедшем Годе трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. И в этом контексте поставил новые задачи.

«Необходимо продолжить работу по популяризации темы трудового подвига в тылу через развитие школьных музеев, создание научного центра изучения архивных материалов, а также формирование постоянно действующих экспозиций как в Национальном музее, так и в районах республики», — сказал Олег Николаев.

Особую благодарность он выразил поисковикам, поручив министерству образования пересмотреть размер грантов для поддержки поисковых отрядов и объединений.

«Мемориал «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе, возведение которого намечено завершить в День тыловика 1 июля [2022 года], станет кульминационной точкой сборки, своеобразным порталом соединяющим современность и с суровыми днями военных лет», — сообщил глава Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Николаев ранее заявил, что Чувашия стала первой в стране из регионов, который «системно подошёл к вопросу увековечения памяти о героях трудового подвига на примере строителей оборонительных рубежей». Также учреждена соответствующая памятная дата: 28 октября — День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

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