Токио, 28 января, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Главный операционный директор компании Softbank, боливиец Марсело Клауре, достиг соглашения с компанией об уходе со своего поста. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на пресс-релиз технологического гиганта.

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Отмечается, что Клауре возглавлял ключевые проекты Softbank в последние годы, такие как «слияние Sprint и T-Mobile, репозиционирование WeWork и запуск крупнейшего венчурного фонда в Латинской Америке».

Компания не разглашает причины ухода Клауре.